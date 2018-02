Associação recebe 'pai do Sudoku' Na manhã de sábado, a Associação Miyagi do Brasil, na Liberdade, recebeu um inusitado campeonato de Sudoku - aquele famoso passatempo japonês de lógica, que arregimenta aficionados em diversas partes do mundo. Convidado especial do evento, o empresário - e criador de jogos - japonês Maki Kaji (foto) deu uma palestra ao público do evento. Por aprimorar o jogo, promovê-lo comercialmente e desenvolvê-lo na versão atual, ele é considerado o "pai do Sudoku" - Kaji também inventou diversos outros passatempos de quebra-cabeças.