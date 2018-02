Associação pede R$ 3 mi de indenização por caso A Associação Nacional para Exigência do Cumprimento das Obrigações Legais (Anecol), com sede em São Paulo, ajuizou uma ação civil pública na Comarca de Santa Maria (RS) pedindo que os proprietários da boate Kiss, os integrantes da banda Gurizada Fandangueira e a prefeitura de Santa Maria sejam condenados a pagar R$ 3 milhões à família de cada uma das 239 vítimas da tragédia ocorrida na casa noturna no dia 27 de janeiro e R$ 300 mil a cada um dos feridos, pelos abalos morais que sofreram.