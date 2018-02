Associação pede que dado de alvará seja posto na web

Motivada pelo incêndio na boate Kiss, em Santa Maria, a Proteste enviou ontem ofício à Casa Civil da Presidência solicitando que informações sobre alvarás de funcionamento de estabelecimentos sejam colocados na internet. O documento pede ainda que impostos sobre materiais antichamas sejam reduzidos.

De acordo com Maria Inês, "a sociedade civil, mesmo organizada, não consegue monitorar tudo". " Saber se um lugar tem alvará é um direito do consumidor, até porque se trata de sua segurança." O Código de Defesa do Consumidor diz que a proteção à vida, à saúde e à segurança é direito básico de todos. / JULIANA DEODORO