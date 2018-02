Associação pagará para delegado sair de SP A Associação dos Delegados de Polícia de São Paulo decidiu adotar uma saída inusitada para suas reivindicações salariais: em vez de planejar greve, a entidade vai pagar inscrições dos associados em concursos para delegado em outros Estados que pagam salários melhores do que em São Paulo. Pelo ranking da entidade, São Paulo tem o 22.º pior salário do País. Ontem, os deputados estaduais aprovaram aumento de salário para policiais. Um delegado de 3.ª classe - com gratificações - passou a ganhar R$ 6,6 mil.