Associação estimula rede de solidariedade no bairro

Algumas famílias já começaram a seguir o conselho e estão contribuindo para aumentar o leque de atuações da associação. Além dos treinamentos para os jovens, a ONG oferece cursos regulares de corrida para a terceira idade, violão, alfabetização de adultos, origami, reciclagem e crochê. Há também uma biblioteca escolar e literária organizada pelos meninos na nova casa da sede - alugada com o dinheiro dos voluntários -, onde também há computadores e mesas de pebolim para as crianças. Tudo isso feito com a ajuda de pais, alunos e vizinhos. / R. B.