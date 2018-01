Associação dos moradores do Jaguaré luta contra analfabetismo na região

Há 56 anos, a Sociedade Amigos do Jaguaré (SAJA) é um alento para os moradores da extrema zona oeste de São Paulo. Ali, próximo ao Parque Continental e quase na divisa com Osasco, quem quiser uma sessão de acupuntura, de fisioterapia ou um curso de alfabetização não precisa sair do bairro. Nem sequer pegar o metrô.

Numa casa simples e aconchegante da Rua Caetanópolis, Silvana Caputo Miglino, secretária e única funcionária da SAJA, recebe os interessados nos serviços. Já são sete anos na função. "Nós surgimos com a proposta de servir à comunidade. Por isso oferecemos cursos nas áreas de educação e saúde, alguns gratuitos", explica Silvana.

Tudo começou na década de 50, quando as reuniões eram feitas nas casas dos próprios diretores. De lá para cá, a associação virou referência na luta pelo bem-estar dos moradores do Jaguaré. A sede própria foi inaugurada 1998.

Educação. O Programa de Alfabetização e Suplência para Jovens e Adultos é o destaque da casa. Promovido em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), o curso é grátis e tem carga horária de oito horas semanais. Nele, as pessoas carentes, muitas moradoras do próprio Jaguaré, têm a oportunidade de aprender a ler e a escrever. Os interessados devem procurar a SAJA de segunda a sexta, das 8h às 17h, e fazer a inscrição.

A sociedade também oferecia, em parceria com a prefeitura, aulas de informática por meio de um telecentro. No entanto, o prefeito Fernando Haddad desativou a estrutura em abril do ano passado. A ideia da SAJA, segundo Silvana, é voltar com o curso até o final deste ano."Recebemos doações e vamos fazer por conta própria. Vamos montar o telecentro de novo e abrir uma lan house", afirma.

Saúde. Para usufruir dos serviços na área de saúde e bem-estar, paga-se uma taxa no valor de R$ 50,00 por sessão realizada. O cliente escolhe entre acupuntura, fisioterapia, drenagem linfática e pilates, entre outras possibilidades (veja a lista completa abaixo). Acompanhadas por profissionais da área, todas as atividades ocorrem em pequenas salas, no prédio da SAJA.

A cada quinze dias, aos domingos, são oferecidas consultas gratuitas com oftalmologistas. Nesse caso, o paciente paga apenas pelos óculos, caso seja necessário.

A SAJA fica no número 700 da Rua Caetanópolis. O horário para agendamento de consultas é das 8h às 17h, de segunda a sexta. Telefone: 3798-5543/3714-1702

Horários de sessões e cursos disponíveis na SAJA

Acupuntura: sexta-feira das 8h às 17h. Às segundas-feiras, a Dra. Lia Ellen também atende, das 9h às 11h. O professor Vanderlei Alves oferece sessões de acupuntura às quartas-feiras, das 8h às 17h, e a Dra. Márcia Fernanda atende ainda de terça e quinta-feira, das 8h às 17h

Acupuntura e fisioterapia: segunda e quarta-feira, das 8h às 17h, com a Dra. Rebeca

REIKI: sexta-feira, das 8h às 17h, com o Professor Vanderlei Alves.

Drenagem Linfática: terça e quinta-feira, das 8h às 17h, com a fisioterapeuta Dra. Márcia Fernanda

Massagem Modeladora: sexta-feira, das 8h às 17h

RPG: terça-feira, das 8h às 17h, e quinta-feira, das 13h às 17h

Fisioterapia: terça e quinta-feira, das 8h às 17h, com a Dra. Márcia Fernanda

Nutricionista: terça-feira, das 14h às 17h, com a Dra. Daniela Silvestre

Oftalmologia: agendar com Silvana pelo telefone 3798-5543, ou consulta gratuita, quinzenalmente, aos domingos

Psicologia para adultos, jovens e adolescentes: quarta e sexta-feira, das 8h às 17h. Sexta-feira, das 8h às 11h. Sábados, quinzenalmente, das 8h às 15h. Consultas com o psicanalista Dr. Luiz Fernando

Psicologia infantil: segunda-feira, das 8h às 17h, com a Dra. Giuliana

Reflexologia Podal: terça e quinta-feira, das 8h às 17h, com a Dra. Márcia Fernanda

Aulas de alfabetização para adultos: de segunda a quinta-feira, das 16h às 18h

Pilates em grupo: terça-feira às 17h e quinta-feira às 9h

Pilates individual: terça e quinta-feira, das 8h às 17h, com a Dra. Márcia Fernanda

Quiropraxia: quarta e sexta-feira, das 8h às 17h, com o professor Vanderlei Alves

Shiatsu: sexta-feira, das 8h às 17h, com o professor Vanderlei Alves

Fonoaudiologia: agendar horário na SAJA, com a Dra. Fábia.