Associação com marcas famosas vira estratégia A estratégia das incorporadoras inclui parcerias com marcas conhecidas. A Rossi, por exemplo, já trabalhou com Amor aos Pedaços, Era uma vez um Chalezinho, Häagen Dazs, Nakombi, Sorvetes Rochinha, Pizzaria Mercatto e Fundação Maria Luiza e Oscar Americano. Rubens Júnior, diretor da regional São Paulo, diz que a empresa decidiu investir na estratégia em um lançamento de alto padrão, promovendo uma degustação de azeites com um workshop. "Assim começamos as degustações com marcas famosas. Com esses eventos, conseguimos atrair mais de 4 mil pessoas nos fins de semana." Segundo ele, as parcerias que atraíram maior número de visitantes foram com o Outback e a Feijoada do Bolinha.