Assessor doou R$ 2,5 mil a Gadelha na última eleição

As doações foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No total, o vereador teve gastos declarados de R$ 144 mil na sua última campanha. O próprio vereador foi um dos maiores doadores individuais registrados no TSE. Ele tirou dos seus próprios bolsos R$ 29.460 para conseguir a reeleição, o que equivale a mais de quatro meses do seu atual salário como parlamentar.

De acordo com o Diário Oficial da Cidade, que registra todos os atos oficiais relacionados à contratação e à movimentação de servidores, Pereira está no mesmo cargo desde 2009, primeiro ano da atual legislatura. Ele ingressou na Câmara em 2003, já como assistente parlamentar do 34º Gabinete - no despacho de nomeação, não é divulgado o nome do vereador.

No fim daquela legislatura, Pereira foi exonerado, mas acabou recontratado menos de uma semana depois. No dia 5 de janeiro de 2005, já estava nomeado para cargo em comissão no gabinete de Gadelha. Atualmente, todos os vereadores têm à disposição verba mensal de R$ 84,4 mil para contratar até 18 assessores. / D.Z. e R.B.