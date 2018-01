Assessor de deputado federal é morto ao reagir a assalto na Grande São Paulo

O contador José Carlos Soares, de 54 anos, foi morto anteontem à noite, em Cotia, Grande São Paulo, ao reagir a um assalto na frente de sua casa. Ele trabalhava no escritório do deputado federal William Woo (PPS-SP) em São Paulo. Segundo a polícia, por volta das 20 horas de sábado, Soares estacionou seu carro na frente da garagem de casa, na Rua Peloponeso. Estavam no automóvel a mulher dele e o neto do casal, de 4 anos. Ladrões se aproximaram. Neste momento, Soares jogou o veículo contra os bandidos. Mesmo atingido, um deles atirou e acertou o contador no tórax. Os criminosos fugiram sem levar nada. Soares foi socorrido, mas morreu no Hospital Universitário.