Assembleia aprova IPVA em dez vezes sem juros em SP A Assembleia Legislativa aprovou nessa quarta-feira, 16, o parcelamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em até dez vezes sem juros para veículos do Estado. Hoje, os motoristas têm a opção de pagar à vista ou dividir em, no máximo, três vezes. Para virar lei, o projeto precisa da sanção do governador Geraldo Alckmin. Mas, segundo fontes do governo, a proposta deverá ser vetada.