Assembleia aprova gratificações para PMs Menos de um mês após o fim da greve de 12 dias da PM na Bahia, a Assembleia Legislativa aprovou, na madrugada de ontem, em regime de urgência, o projeto do governo do Estado para os pagamentos de Gratificações por Atividade Policial. Também foi aprovado o reajuste linear dos salários do funcionalismo. Os salários dos PMs terão reajuste de 38,89% até 2015.