Assembleia adia convocação de Arce para depor sobre Rodoanel

A Assembleia Legislativa de São Paulo adiou na tarde desta terça-feira, 17, a votação do requerimento que solicitaria a presença do secretário de Transportes, Mauro Arce, na casa para explicar o desabamento de parte do Rodoanel Mário Covas. O acidente ocorreu na sexta-feira,13, na Rodovia Regis Bittencourt, em Embu. Três pessoas ficaram feridas.

A Comissão de Serviços e Obras Públicas da Assembleia Legislativa adiou para a próxima terça-feira, 24, às 15h, a votação da convocação do secretário. O requerimento havia sido protocolado nesta segunda-feira. A votação não ocorreu por falta quórum: dos sete membros da comissão, apenas dois estavam na assembleia hoje.