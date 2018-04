Assassino usa a internet para atrair mulheres

O crime, confessado por Fernandes, foi no dia 14, em Montes Claros (MG). "Ele revelou que após manter relação sexual com consentimento da moça, os dois discutiram e ele acabou cometendo uma loucura", disse o delegado José Messias Sales Alves, que coordena as investigações da polícia mineira. Mas Messias tem dúvidas. "Peritos nos disseram que há indícios de que Janinha foi forçada a fazer sexo."

Fernandes foi preso em uma lan house na Rua Cásper Libero. Identificando-se como Lucas, trocava mensagens com uma moça. Segundo a polícia, ele foi reconhecido por duas mulheres em Minas, vítimas de roubo, e é suspeito de envolvimento em pelo menos nove casos. A polícia mineira disse ter recebido denúncias de mulheres do Rio, de São Paulo e da Bahia. Entre as vítimas, estaria até a filha de um juiz federal.

Fernandes conheceu Janinha pela internet uma semana antes do crime. No sábado, dia 12, ele foi de ônibus para Montes Claros. Depois de matar a moça, o bandido roubou seu notebook, duas máquinas fotográficas e dois celulares. Da casa também sumiram R$ 1 mil.