Assassino tentou se enforcar na prisão, mas blusa rasgou

Ele afirmou que esse fato o deixou irremediavelmente "revoltado" e com problemas psicológicos. Disse também que no sábado, na prisão, em Luziânia, tentou se matar enforcando-se com uma blusa, mas ela rasgou. À pergunta se teme ser morto na prisão, respondeu que sim. "Já fui ameaçado e temo morrer se voltar para lá."

Para a polícia, os primeiros depoimentos de Admar e a entrevista de ontem, dada na Secretaria de Segurança de Goiânia, foram prejudicados porque ele se mostrou confuso e contraditório quanto à cronologia dos crimes e os nomes das vítimas. A polícia tirou o acusado de Luziânia, onde ele corria risco de ser linchado pela população. / V.M.