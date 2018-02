Assassino de turista vai com a mãe à polícia

Abner José Rouleau Paulino, conhecido como Caubói, de 22 anos, apresentou-se ao 1º. Distrito Policial de Praia Grande na noite de segunda-feira acompanhado da mãe. Ele foi reconhecido por uma testemunha.

Funcionário público municipal, Ghelere morava em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, e passava o feriado de Corpus Christi no litoral. Ele estava com uma máquina fotográfica na mão no momento do assalto. Reagiu e entrou em luta corporal com o assaltante, que disparou duas vezes e fugiu sem roubar nada. Atingido no peito e no pescoço, Ghelere foi socorrido, mas morreu cerca de uma hora depois no Hospital Irmã Dulce, também em Praia Grande.

De acordo com o delegado Luiz Evandro Medeiros, Paulino já esteve preso por tráfico, de novembro a abril. No depoimento, afirmou que estava desempregado e que ele e a mãe estavam passando fome. Além disso, afirmou que tinha de pagar pensão alimentícia de R$ 250 à filha. Ele está preso provisoriamente na cadeia de Praia Grande. O delegado pedirá sua prisão preventiva à Justiça.