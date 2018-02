Assassino de Tim Lopes é preso após denúncia

Um dos assassinos do jornalista Tim Lopes e foragido da Justiça desde 2008, o traficante Elizeu Felício de Souza, o Zeu, de 31 anos, foi preso por policiais do 17.º Batalhão da PM (Ilha do Governador), na localidade do Coqueiro, no Complexo do Alemão. Foi uma das mais importantes capturas até agora durante a ocupação do complexo. O traficante deve ser transferido ainda hoje para um dos presídios federais do País, segundo o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Luiz Zveiter.

Zeu foi achado a partir de informações de moradores, que zombaram do traficante quando ele se entregou. "Cadê o machão, Zeu?", gritavam alguns enquanto o criminoso era levado pela polícia. De acordo com o comandante do 17.º BPM, tenente-coronel Marcos Neto, Zeu foi encontrado desarmado e sozinho.

Ele ainda tentou esboçar resistência, não queria sair de casa, mas, após negociar com os PMs, rendeu-se. "Com um trabalho de convencimento nosso de que sairia vivo, ele resolveu se entregar", disse o tenente-coronel.

Apesar de algemado, Zeu mantinha a cabeça erguida e encarava os profissionais de imprensa que acompanhavam a prisão. O traficante estava foragido desde 2007, quando recebeu o benefício de passar a cumprir em regime semiaberto sua pena de 23 anos e seis meses de prisão. No primeiro dia em que saiu do presídio, ele não mais voltou.

Zeu havia sido condenado como o homem responsável por comprar o combustível usado para queimar o corpo do jornalista Tim Lopes. Repórter da TV Globo, Tim produzia reportagem sobre a exploração sexual de menores em bailes de traficantes na Vila Cruzeiro, quando foi capturado, torturado e morto pela quadrilha liderada por Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, em junho de 2002.

Pingo. Pouco depois da prisão de Zeu, Ivanildo Dias Trindade, de 55 anos, levou o filho Carlos Augusto, o Pingo, de 25, para ser preso. O rapaz é acusado de ser gerente do tráfico da localidade de Casinhas. Segundo o pai, com a chegada da PM, ele convenceu o filho a se entregar.