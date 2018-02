Assassino de cartunista ficará 3 anos internado Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, o Cadu, de 25 anos, que matou o cartunista Glauco Villas Boas e seu filho, Raoni, em 2010, ficará pelo menos três anos internado no Complexo Médico-Penal do Paraná, em Piraquara. A sentença tinha sido proferida pela 3.ª Vara Federal Criminal de Foz do Iguaçu em 27 de maio. Como nem Ministério Público nem defesa recorreram, juiz da mesma vara assinou terça-feira a execução definitiva. Não cabe recurso.