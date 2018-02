Assassino da Oscar Freire alega legítima defesa

O estudante Lucas Cintra Zanetti Rosseti, de 21 anos, afirmou ontem em depoimento à polícia que matou o analista de sistemas Eugênio Bozola, de 52 anos, em legítima defesa. Ele negou que tenha matado o modelo Murilo Rezende da Silva, de 21 anos. Disse que foi o analista quem o matou.

Bozola e Silva foram mortos a facadas na semana passada no apartamento em que viviam, na Rua Oscar Freire, zona oeste da capital. Rosseti era hóspede no apartamento e disse ao depor que ele e Silva foram dopados por Bozola. Quando acordou, o estudante teria visto o analista de sistemas esfaqueando o modelo. Com medo de ser a próxima vítima, tentou fugir e foi perseguido, momento em que pegou uma faca de cozinha e matou o analista de sistemas. Ele não explicou os motivos que levariam o analista de sistemas a matar o colega de apartamento.

De acordo com a polícia, a versão é fantasiosa e foi o próprio estudante quem assassinou os dois homens. Para o delegado do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Mauricio Guimarães Soares, o duplo homicídio vai ser comprovado. "Temos provas circunstanciais e técnicas que derrubam essa versão apresentada por ele", disse.

Em princípio, Rosseti vai ser indiciado por latrocínio (roubo seguido de morte). Ontem, a polícia fez buscas na casa em que Rosseti estava hospedado em Sertãozinho, no interior do Estado, e encontrou roupas e tênis de grife que pertenciam ao analista de sistemas morto na Oscar Freire. O estudante fugiu levando o carro de Bozola após o crime.

O depoimento de Rosseti durou mais de quatro horas. Na noite de ontem, ele seria encaminhado ao 77.º DP (Santa Cecília), onde deve cumprir a prisão temporária de 30 dias.