Assassinatos e autos de resistência aumentam no Rio Quatro dos seis crimes violentos monitorados pela Secretaria de Segurança do Estado do Rio registraram alta em setembro de 2013, em comparação com o mesmo mês do ano passado. O crime de tentativa de homicídio registrou o maior crescimento, de 55% (de 331 para 508). Os homicídios dolosos (com intenção) subiram 15%, de 331 para 379.