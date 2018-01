Assassinato de três taxistas causa protestos Três taxistas foram assassinados na madrugada de ontem em Porto Alegre. Conforme a polícia, todos os casos têm indícios de latrocínio. Ainda de madrugada, uma manifestação de motoristas de táxi nas ruas da capita gaúcha interrompeu a Avenida Ipiranga, perto do Palácio da Polícia. O grupo se reuniu em frente à casa do governador do Estado, Tarso Genro (PT), cobrando maior segurança.