Assaltos terminam com um bandido morto, um ferido, dois presos e uma vítima baleada em SP

Armados, os criminosos renderam o proprietário da casa que chegava em um carro e obrigaram a vítima a entrar no imóvel com eles. Não se sabe ainda por que, mas a dupla abortou e ação ao perceber que foi perseguida até uma rua paralela por policiais militares da 4ª Companhia do 16º Batalhão. No tiroteio, um dos bandidos foi baleado e morreu quando era atendido no pronto-socorro Bandeirantes, localizado no Jardim Periperi. O outro assaltante se entregou e foi encaminhado ao 51º Distrito Policial, do Butantã.

Paraisópolis. Bem mais cedo, por volta das 20h30 de sexta-feira, o motorista de um Fiesta preto, acompanhado do filho, foi abordado por três criminosos na esquina da Avenida Giovanni Gronchi com a Rua Doutor Francisco Tomás de Carvalho, local conhecido como "tobogã", em razão da inclinação da rua, região do Morumbi, próximo à Favela Paraisópolis. No momento em que retirava a carteira do bolso para entregá-la aos assaltantes, Marcos Livio Barra Teixeira, de 56 anos, foi baleado no peito. Mesmo baleada, a vítima ainda conseguiu acelerar, atravessou a avenida e desceu a rua Sebastião Francisco, parando o carro em seguida. Policiais militares da 5ª Companhia do 16º Batalhão encaminharam Marcos para o Hospital Albert Einstein, onde ele permanece internado. Nenhum suspeito foi detido.

Eram 2 horas deste sábado, 29, quando PMs do mesmo batalhão e companhia, a menos de 600 metros do local do primeiro assalto, trocavam tiros com dois bandidos que haviam assaltado um taxista e o passageiro, dos quais tomaram dinheiro, o carro e outros pertences, na Avenida Giovanni Gronchi. Acionada, a PM localizou os suspeitos na Rua Clementine Brenne, onde os criminosos só pararam o veículo após colidirem contra um muro de uma residência. No tiroteio um dos bandidos foi baleado e encaminhado ao Hospital Campo Limpo, onde permanece internado. O outro assaltante foi preso em flagrante e levado para o 89º Distrito Policial, do Portal do Morumbi.

Esse trecho de cinco quarteirões da Avenida Giovanni Gronchi é palco de vários assaltos, a maioria praticada por criminosos que atacam motoristas e fogem para a Favela Paraisópolis, localizada muito próximo.

Atualizado às 6h05 para acréscimo de informação