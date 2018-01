Assalto termina em morte na Rodovia Presidente Dutra no RJ

Ricardo Valota, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Aproveitando o congestionamento que se formou em razão de um acidente, dois bandidos, ocupando um Vectra e armados de pistola e fuzil, por volta das 21 horas de quarta-feira, 18, roubaram um veículo e mataram o motorista de outro no quilômetro 171 da pista lateral sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra, em São João do Meriti, na Baixada Fluminense.

O auxiliar de serviços gerais William Benevides, de 34 anos, foi atingido nas costas por vários tiros disparados pela dupla ao abandonar seu Escort e correr.

O rapaz, que não teve o carro roubado, morreu a caminho do Hospital de Posse, em Nova Iguaçu. Dentro do Escort, a polícia encontrou contracheques do IML de Nova Iguaçu, dois carregadores de pistolas e outros documentos.

O verdadeiro alvo dos criminosos era um Honda CRV ocupado por três mulheres e duas crianças. Abordadas, as vítimas entregaram o carro e testemunharam a execução de William.

O Vectra utilizado pela dupla foi deixado no local. O caso foi registrado na 64ª Delegacia de Polícia, de Vilar dos Teles, em Meriti.