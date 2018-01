Assalto termina com três pessoas baleadas Um assalto a uma lan house no Jaçanã, zona norte da capital, terminou com duas crianças e um adulto baleados na noite de anteontem, por volta das 21h30. Segundo a polícia, um homem armado anunciou o roubo e atirou depois de um dos clientes levantar e sair correndo. Ainda de acordo com os policiais, Francisco Pimenta, de 23 anos, o cliente que levantou e correu, foi baleado no braço. Um menino de 6 anos também foi atingido no braço e outro garoto de 11 anos, que também estava no estabelecimento, foi ferido na barriga. O assaltante fugiu após roubar celulares, carteiras e cerca de R$ 20 do caixa.