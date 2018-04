Assalto: irmão de deputado é assassinado O empresário Ali Said Mourad, irmão do deputado estadual Said Mourad (PSC), morreu ontem em uma tentativa de assalto no Sacomã, zona sul. Ele foi baleado nas costas ao deixar uma agência do Bradesco. Dois ladrões acreditavam que ele levava R$ 5 mil, mas o dinheiro havia sido usado para pagar contas. O autor do disparo foi preso.