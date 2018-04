Assalto deixa dois mortos em frigorífico na zona leste de SP

Duas pessoas morreram baleadas na manhã desta segunda-feira, 17, durante um assalto a um frigorífico na Rua Agulha, Vila Prudente, zona leste de São Paulo. Uma terceira pessoa ficou ferida.

De acordo com a Polícia Militar, o roubo aconteceu por volta das 8 horas e os suspeitos trocaram tiros com policiais militares do 21º BPM, da 5ª Cia. O caso foi encaminhado ao 57º Distrito Policial. Não há informações sobre o estado de saúde do ferido, tampouco sobre o hospital para onde foi encaminhado.