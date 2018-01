Assalto cresce em 4 regiões e na Grande São Paulo

A Grande São Paulo e outras quatro regiões do Estado puxaram o número de roubos para cima em novembro, em comparação com o mesmo período de 2013. A capital, onde houve crescimento de 20,5% desse tipo de crime, foi apenas a terceira colocada no ranking que leva em consideração as variações de registros. Em primeiro lugar ficou a região de Araçatuba, que contou 40,5% mais assaltos.

No segundo lugar no ranking está a região de Sorocaba (39,05%), com 559 casos em novembro deste ano - em 2013 foram 402. Outras regiões onde os ladrões agiram mais foram a de Campinas (15,2%) e a de São José dos Campos (10,5%). Na Grande São Paulo, excluindo a capital, o aumento foi de 4,7%.

Em seis regiões houve queda de roubos. A maior foi registrada na região de São José do Rio Preto (-14,5%). Para Guaracy Mingardi, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os números mostram a alta da “criminalidade profissional”, com o aumento do uso de armas pesadas pelos ladrões”.