Assalto com tiroteio na Alameda Santos deixa dois feridos

A ação assustou quem passava por ali por volta das 14 horas e provocou correria. O assaltante queria levar o dinheiro de um empresário que havia sacado uma grande quantidade de uma agência - a quantia exata não foi divulgada pela polícia - e o abordou antes de entrar no carro. O policial viu a ação e intercedeu.

Feridos, ambos foram resgatados. O ladrão foi levado ao Hospital das Clínicas e o policial, à Beneficência Portuguesa. Os dois não correm risco de morrer.

A polícia não confirmou se o PM, que estava de folga, fazia segurança particular para o empresário.

Segundo agentes, o policial baleado identificou que o assaltante tinha ajuda de dois parceiros, mas eles fugiram antes da chegada de outros policiais, chamados por testemunhas.

O empresário deixou o local do assalto instantes depois do tiroteio, sem ferimentos. O crime foi registrado no 78º DP (Jardins).

A arma usada pelo criminoso - um revólver calibre 38 - foi apreendida pela polícia.