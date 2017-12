Assalto com tiroteio deixa 1 ferido no Shopping Center Norte em SP

Uma tentativa à loja de bijuterias Pubijou, localizada no interior do Shopping Center Norte, na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo, gerou um tiroteio entre bandidos e um dos seguranças do shopping por volta das 12h30 deste domingo, 17.

Armados, os criminosos se aproximaram da vitrine, atiraram para estourá-la e, quando recolhiam os produtos, foram abordados pelo segurança que, no tiroteio, ficou ferido e foi encaminhado ao pronto-socorro Santana por policiais militares da 3ª Companhia do 9º Batalhão. Não se sabe ainda se algo foi levado da loja segundo a assessoria de imprensa do shopping.

Agentes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA) também foram acionados e ajudam a PM na caça aos assaltantes, que fugiram em um veiculo de passeio. O caso será registrado no plantão do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic).