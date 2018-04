Assalto acaba em tiros e tumulto no aeroporto Uma mulher foi presa após uma tentativa de assalto, ontem à tarde, no estacionamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Segundo a polícia, ela foi presa em flagrante no carro que tentava roubar - e não teria conseguido dirigir por ser automático. O homem que estava com ela escapou. Na fuga, trocou tiros com vigias e provocou tumulto no local. Ninguém ficou ferido.