Assalto a residência termina com morte em Itaquera

Um assalto a uma residência nesta quinta-feira, 16, na região de Itaquera, zona leste de São Paulo, terminou com a morte de Jonas Saraiva, de 24 anos, que trabalhava como caixa. O pai de Jonas, o autônomo Marcos Antonio Saraiva, de 52 anos, levou um tiro de raspão. O outro filho de Marcos, Fábio Modesto Saraiva, de 23 anos, também autônomo, foi agredido por uma coronhada. Todos foram encaminhados ao pronto-socorro municipal Dr. Valdomiro de Paula, mas Jonas, baleado nas costas, no ombro e no pescoço, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo do pai e o irmão do rapaz morto, os três chegavam a pé em casa, na Rua Francisco Alarico Bergamo, quando foram surpreendidos por dois bandidos, armados com um revólver calibre 38, em um Fiat Palio branco. O autônomo e seus dois filhos foram obrigados a entrar na casa com a dupla, que começou a separar roupas e outros objetos. No momento em que as vítimas eram feitas reféns, um dos criminosos se irritou e agrediu Fábio com uma coronhada. Jonas reagiu e foi baleado três vezes.

Um dos tiros atingiu o pai dos jovens. A dupla resolveu fugir com o Palio e, pelo caminho, abandonou as roupas e alguns objetos roubados, além do revólver utilizado no assalto. Os dois assaltantes seguem foragidos. O caso foi registrado no 64º Distrito Policial, de Cidade A.E. Carvalho.