Assalto a residência termina com 3 bandidos mortos em Guarulhos

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Três assaltantes morreram e um foi preso, por volta das 22 horas de terça-feira, 16, após invadirem uma casa na Rua Minas Gerais, na Vila Zenaide, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Alexandre Tadeu Delafina, 34 anos, Emerson José Pereira, 25, e Márcio Estéfano, 30, teriam trocado tiros com policiais militares, acionados por testemunhas, no momento em que fugiam da casa pelos fundos do imóvel.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já Luiz Castro de Melo Silva, de 29 anos, resolveu se entregar e, ileso, foi encaminhado para o 2º Distrito Policial de Guarulhos. Os três criminosos mortos ainda foram socorridos no Hospital Padre Bento, mas não resistiram.