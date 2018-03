Assalto a posto de gasolina acaba com PM e bandido baleados em SP

SÃO PAULO - Um assalto a um posto de combustível da rede Via Brasil terminou com um saldo de um bandido e um policial militar baleados, no início da madrugada desta sexta-feira, 11, na Vila Jacuí, região de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo.

Próximo de sua casa e armado com uma pistola calibre ponto 40, o cabo Cláudio, da 3ª Companhia do 2º Batalhão, base da PM localizada na mesma região, testemunhou o assalto e viu um único assaltante, identificado como João Paulo, de 19 anos, deixando o posto, que fica na esquina da Avenida Jacu-Pêssego com a Rua Américo Sugai.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O policial, à paisana, resolveu correr atrás do assaltante, que estava armado com um revólver calibre 38. Após alcançá-lo, teve início o tiroteio, na Rua Coronel Manuel Feliciano de Souza, a um quarteirão do posto. Foram sete tiros do policial - atingido na barriga - contra dois do criminoso - ferido na barriga e na coxa.

Policial e criminoso continuavam internados nos prontos-socorros de Ermelino Matarazzo e Tide Setubal, respectivamente, até o ínicio da manhã. A arma do bandido e os R$ 80 levados durante o assalto, no qual dois funcionários foram rendidos, foram recuperados pela polícia. O caso foi registrado no 63º Distrito Policial, da Vila Jacuí.