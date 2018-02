Assalto a ônibus termina com morte de um suspeito na Grande São Paulo

SÃO PAULO - Um assalto a ônibus terminou com a morte de um dos ladrões, por volta das 21h30 de quinta-feira, 28, no quilômetro 286 da Rodovia Régis Bittencourt, no Jardim Vista Alegre, em Embu, na Grande São Paulo.

Ao entrar no coletivo de linha intermunicipal, da Viação Miracatiba, pertencente à Empresa Metropolitana de Transporte Urbano (EMTU), o trio, que simulava estar armado, anunciou o assalto e começou a tomar pertences e dinheiro dos passageiros.

Armado com uma pistola 380, à paisana e em seu dia de folga, o policial militar Valter Andrade Júnior, do 25º Batalhão, de Itapecerica da Serra, cidade vizinha, segundos antes de ser abordado por um dos criminosos, temeu ser morto caso o bandido descobrisse tratar-se de um PM, sacou sua pistola e atirou três vezes contra o assaltante, de aproximadamente 18 anos.

O rapaz, que não portava documentos nem arma, mas simulava estar armado, morreu a caminho do pronto-socorro central de Embu. Os outros dois bandidos, ao verem o comparsa baleado, desceram do ônibus e fugiram a pé, levando objetos e dinheiro já recolhidos entre os passageiros.

O policial militar foi encaminhado à delegacia central de Embu e liberado após prestar depoimento ao delegado José Roberto Plazio, mas poderá responder pela morte do assaltante. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).