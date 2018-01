Assalto a motel em São Bernardo termina com dois detidos

O assalto a um motel, na madrugada desta quinta-feira, 23, em São Bernardo do Campo, gerou uma intensa perseguição pelas ruas do bairro Demarchi, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, terminando em um acidente na Rodovia Anchieta. Dois bandidos foram presos e três seguem foragidos.

Eram 2h30, quando a quadrilha, armada com revólver, pistola e fuzil, invadiu o Motel Karina, na Rua Armando Backx. Os funcionários e os clientes que estavam nos quartos foram dominados e teve início um arrastão.

Uma testemunha que estava dentro do motel conseguiu ligar para a Polícia Militar, que cercou o estabelecimento. Um dos bandidos, identificado como Rodrigo de Sousa, 26 anos, fazia refém uma funcionária do caixa no momento em que os policiais chegaram.

Segundos depois, os outros quatro bandidos, dentro de um Corsa, saíram do motel em alta velocidade atirando contra os policiais. Várias viaturas iniciaram a perseguição, que só terminou no quilômetro 23 da Rodovia Anchieta, onde o grupo bateu o Corsa contra a pilastra de um viaduto.

Alex Nobre Sarmento, de 22 anos, armado com um revólver calibre 38, foi detido no local, mas os outros três assaltantes ainda conseguiram roubar um veículo que passava pela rodovia e escaparam.

No momento em que Sarmento era dominado pela PM na Rodovia Anchieta, Sousa já havia sido detido pelos policiais no motel. Nenhuma vítima ficou ferida. Com a dupla detida, a polícia recuperou dinheiro e objetos roubados de hóspedes e funcionários do motel. Sarmento, segundo a polícia, já tinha passagem por receptação.

Incêndio

Minutos antes do assalto ao motel, um micro-ônibus e um caminhão Mercedes-Benz, que estavam parados na rua Carlos Torres, na Vila Euro, bairro vizinho, foram incendiados. A polícia acredita que o incêndio nos veículos tenha relação com o roubo no motel. Segundo os PMs, a ação pode ter sido uma tentativa de se desviar a atenção do roubo.