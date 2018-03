Assalto a carro forte deixa dois seguranças mortos

SÃO PAULO - Assalto a um carro forte deixou os dois homens que faziam a escolta do veículo mortos e um funcionário de posto ferido, aproximadamente às 19h15 deste sábado, 11. A Assessoria de imprensa da PM não soube informar se algo foi roubado.

De acordo com a PM, o carro forte parou em um posto de combustível localizado na Estrada de Guavirutuba, esquina com a Estrada da Baronesa, na Vila Bom Jardim, zona sul, para abastecer um caixa eletrônico no local. Os bandidos chegaram de motocicleta e van e anunciaram o assalto. Os seguranças reagiram e trocaram tiro com os suspeitos, mas foram baleados. Levados ao PS M'boi Mirim, não resistiram aos ferimentos.

Ninguém foi preso. A PM informou que faz buscas pelos criminosos na região. O caso foi encaminhado ao 47º DP.