Assalto a carro-forte deixa 2 mortos e 1 ferido em Santo André

Uma tentativa de assalto a um carro-forte terminou com duas mortes e pelo menos um feridos na Avenida São Paulo, altura do número 119, no centro de Santo André, no ABC paulista, na manhã desta terça-feira, 17. À tarde, a prefeitura de Santo André confirmou a morte de um segurança que foi baleado durante o tiroteio. Um suspeito também foi baleado e morreu no local.

Por volta das 9h30, o veículo estava estacionado em frente a um supermercado quando foi cercado por um grupo de seis homens - quatro em um carro e dois e uma motocicleta.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os vigilantes reagiram ao assalto e na troca de tiros um suspeito morreu e outro foi ferido. O ladrão ferido conseguiu fugir com os outros integrantes do grupo.

Ferido, o segurança foi encaminhado ao Centro Hospitalar da cidade, segundo o Corpo de Bombeiros.

Texto ampliado às 15h04 para acréscimo de informações.