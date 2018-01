Assalto a carro de empresário deixa dois feridos em Diadema

Dois homens foram baleados durante um assalto em Diadema, na Grande São Paulo, na noite de quinta-feira, 5. Eles haviam acabado de sair de uma empresa de ônibus e levavam cheques de pagamento. As duas vítimas foram medicadas no Hospital Municipal de Diadema e liberadas em seguida.

Um microempresário de 48 anos, a esposa, de 37 e um funcionário, de 30, chegaram à empresa de ônibus por volta das 15 horas e saíram do local cerca de quatro horas depois. Lá, eles receberam quatro cheques que totalizam R$ 5 mil. O microempresário é dono de uma empresa de assentamento de solo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cerca de 500 metros distante da viação, na esquina das avenidas Fagundes de Oliveira e Presidente Juscelino, no bairro Piraporinha, as vítimas, que estavam no Vectra do microempresário, foram abordadas por dois assaltantes em uma moto. O garupa sacou a arma e pediu dinheiro. As vítimas responderam que não tinham nada. O bandido atirou e acertou o pé esquerdo do funcionário, que estava no banco traseiro.

Com medo, a mulher do microempresário, sentada no banco do passageiro, entregou um cheque de R$ 1 mil ao assaltante. Mesmo assim, ele fez um novo disparo, que atingiu a coxa esquerda do seu marido, que estava ao volate.

Os ladrões fugiram levando o cheque e atiraram mais duas vezes para o alto. As vítimas foram socorridas por testemunhas. Até a manhã desta sexta-feira, 6, nenhum suspeito havia sido preso. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Diadema.