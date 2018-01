Assalto a bar próximo a delegacia termina com dois presos

Nesta quinta-feira, 18, dois homens foram presos e um conseguiu fugir, ao assaltarem o Bar Dois Irmãos, localizado na Rua Demóstenes, a dois quarteirões da delegacia do Campo Belo (27ºDP), na zona sul de São Paulo.

Armado de revólver calibre 38 e pistola 380, o trio invadiu o bar, fez nove pessoas - entre funcionários e clientes - reféns, tomando das vítimas joias, dinheiro, celulares, bolsas, além de duas garrafas de uísque. Um dos funcionários conseguiu se esconder e acionou a PM.

Doze viaturas do 12º Batalhão, com o auxílio do helicóptero Águia 4, também da PM, cercaram o local. Um dos bandidos foi preso no bar, o outro, quando escalava os telhados vizinhos. O terceiro fugiu. Foi apreendido também um Fiat Pálio prata, com o qual os bandidos chegaram.

Segundo a polícia, o Fiat foi roubado há alguns dias na Avenida João Dias, em Santo Amaro, também na zona sul, de um casal, rendido por dois ocupantes de uma moto, um deles armado com um revólver calibre 38. O assalto ao bar será registrado no 27ºDP.