Assalto a bar deixa dois mortos em Guarulhos

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um assalto realizado em um bar de Guarulhos, zona leste da Grande São Paulo. Por volta das 21h15 desta terça-feira, 9, dois homens entraram encapuzados e armados no bar e anunciaram o assalto.

Um dos assaltantes teria chamado o dono do bar, José Leite de Aguiar, de 54 anos, que mora no local, pelo apelido, "Ceará" e após abrirem duas máquinas caça-níqueis e retirarem o dinheiro do caixa, os dois criminosos começaram a atirar contra as pessoas que estavam no bar. No local morreram o comerciante e Reginaldo Arcoverde da Silva, de 50 anos.

As outras duas vítimas baleadas, José da Silva, de 39 anos, e Adriano do Carmo Gomes, de 26 anos, foram internados no pronto-socorro São João, onde passavam por cirurgia até o início da madrugada desta quarta-feira, 10. Segundo a polícia, não está descartada a hipótese de que a intenção dos bandidos era mesmo matar e que a dupla aproveitou a invasão do bar para realizar o assalto.