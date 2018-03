Assalto a bar deixa bandido morto e soldado da PM ferido em Guarulhos

Atualizado às 5h15

SÃO PAULO - Um soldado do 31º Batalhão da PM foi baleado e um bandido acabou morto, às 21h30 de sexta-feira, 14, durante uma tentativa de assalto a um bar localizado na altura do nº 39 da Rua Piau, no bairro Bonsucesso, em Guarulhos, região leste da Grande São Paulo. Um segundo criminoso conseguiu fugir.

A dupla, armada com um revólver calibre 38, entrou do estabelecimento, pertencente ao pai do policial, e anunciou o assalto. O soldado, Ronaldo Dantas Santos, à paisana, no dia de folga e armado com uma pistola calibre ponto 40, deu voz de prisão aos criminosos. Teve início então um tiroteio. Mesmo baleado no peito, o policial conseguiu atingir um dos criminosos, que morreu no local, ao lado de uma mesa de bilhar. O outro assaltante fugiu em um Kadett, cuja placa não foi anotada.

Segundo a PM, o soldado foi encaminhado para o pronto-socorro do mesmo bairro e, apesar da gravidade do ferimento, permanecia internado com um quadro estável. A Polícia Militar afirma não ter ainda a identificação do assaltante morto. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial, do bairro São João, e poderá ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).