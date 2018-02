Assalto a banco no País cresce 14,3% em 2011 Assaltos a bancos no Brasil voltaram a crescer em 2011, segundo levantamento da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O aumento foi de 14,3% em comparação com o ano anterior, segundo os dados do órgão. Foi a primeira alta neste índice desde 2006. No ano passado, foram registrados 422 casos de assaltos ou tentativas de roubos a agências bancárias em todo o País, de acordo com a entidade.