Assaltantes usam fuzil para roubar carro em São Paulo; veja vídeo

SÃO PAULO - Assaltantes utilizaram um fuzil para roubar a Land Rover Freelander de um publicitário de 56 anos que estacionava o veiculo às 6h40 de terça feira, 21, em frente ao Clube Alto dos Pinheiros. O crime aconteceu na altura do numero 115 da Rua Guerra Junqueiro e até o momento ninguém foi preso. A ação dos assaltantes foi registrada por câmeras de segurança, que mostram o momento da rendição.

Alguns segundos após o publicitário parar a Land Rover branca em frente ao clube, um Honda CRV preto se aproxima e estaciona ao lado. Dois homens descem do carro, um deles armado com um fuzil, e rendem o motorista, que imediatamente sai do carro com as mãos para o alto e vai para a calçada. Como os assaltantes não conseguiam ligar o veículo, o publicitário chega a entrar novamente na Land Rover. Quando ele sai, os homens ainda demoram um tempo com o veículo parado e fogem.

O caso foi registrado no 14º DP, em Pinheiros e, de acordo com o delegado Gilmar Contrera, é a primeira vez que ele tem conhecimento de um assalto com fuzil na região.