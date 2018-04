Assaltantes sequestram empresário e são presos na zona sul de SP

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um empresário, dono de um BMW 328i, e um amigo foram vítimas de um sequestro relâmpago que terminou com dois bandidos presos, no final da noite de terça-feira, 10, na região do Grajaú, zona sul de São Paulo.

O empresário foi abordado pelos criminosos em Interlagos, bairro vizinho, em frente à casa do amigo. As vítimas foram obrigadas a entrar no BMW. Segundo a PM, a intenção dos assaltantes, além de levar o carro, seria sacar dinheiro em caixas eletrônicos.

A prima do empresário, moradora da mesma rua, teria testemunhado a ação dos bandidos e ligou para a PM, que localizou o veículo e deteve a dupla na Rua Giuseppe Tartini, no Jardim São Bernardo, Grajaú. Foram 20 minutos em poder dos criminosos, que se viram cercados por cerca mais de 15 policiais após a perseguição. As vítimas saíram ilesas.

Com a dupla, que já tem passagem por furto, roubo e sequestro, os policiais recuperou R$ 1.400,00, tabletes e celulares das vítimas. O caso foi registrado no 85º Distrito Policial, do Jardim Mirna. Acredita-se que havia mais dois bandidos. participando do assalto mas, como estavam em um suposto segundo veículo, fugiram ao perceber a aproximação da PM.