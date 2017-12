Assaltantes se passam por moradores de rua, diz Polícia Militar A babá Flávia de Almeida, de 32 anos, passa pela região há um ano e diz que já viu pessoas com faca embaixo do Viaduto do Café. "Eles ficam encarando, então passo sempre correndo, nunca fui abordada." Já a vendedora Maria das Graças Bezerra, de 27 anos, que mora na Rua Avanhandava, diz que não teve a mesma sorte. "Três mendigos disseram que se eu não entregasse o celular, eles iriam tomá-lo de mim."