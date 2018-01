Assaltantes são presos após 30 km de perseguição na Tamoios

Uma perseguição de cerca de 30 quilômetros, do centro da cidade de Jambeiro até o quilômetro 01 da Rodovia dos Tamoios(SP-99), em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, terminou com a prisão de um quadrilha de assaltantes formada por cinco jovens, entre eles um adolescente de 17 anos.

Armados com um revólver calibre 38, Paulo Anderson Campos da Silva , o irmão dele, Paulo Bento Campos da Silva, com idades entre 18 e 19 anos, além de Wanderson Mayer Braga do Nascimento, 22, Fábio Henrique Soares, 23, e o menor, W.D.S.O., de 17, tentaram, no final da noite de sexta-feira, 27, assaltar uma casa de rações na Praça Dr. Almeida Gil, no centro de Jambeiro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma testemunha ligou para o 190, que alertou policiais militares do 46º Batalhão, que faziam patrulhamento na região. Ao verem a aproximação da viatura, os bandidos abortaram a ação e deram início à fuga em um Volkswagen Logus. No momento em que entraram na Rodovia dos Tamoios, os bandidos obrigaram os policiais de Jambeiro a pedir auxílio à Polícia Rodoviária Estadual.

Na altura do quilômetro 1 da Tamoios, PMs do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) conseguiram parar o Logus e deter a quadrilha, que não reagiu. Segundo a polícia, Fábio Henrique Soares já tinha passagem por porte ilegal de arma. Os quatro maiores foram encaminhados ao 03º Distrito Policial de São José dos Campos, onde serão indiciados por tentativa de roubo, formação de quadrilha e corrupção de menores.