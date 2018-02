Assaltantes roubam loja da Apple no Shopping Paulista

SÃO PAULO - Uma loja que vende produtos da marca de computadores Apple foi assaltada na madrugada desta quarta-feira, 3, no Shopping Pátio Paulista, na Bela Vista, região central da capital paulista.

Durante a ação dos criminosos, ninguém ficou ferido. Eles levaram equipamentos eletrônicos. A loja A2You fica no piso térreo, ao lado da entrada do shopping pela Rua Treze de Maio.

Em nota, a administração do centro comercial informou que o shopping está funcionando "normalmente" e que "reforça o seu compromisso de prestar um serviço de qualidade, garantindo todo o conforto e segurança, em absoluto respeito aos seus frequentadores e cliente". O caso foi registrado no 78º Distrito Policial (Jardins).

Morumbi. O assalto ocorreu um dia após assaltantes roubarem a joalheria Sayegh, no Shopping Morumbi, zona sul de São Paulo, por volta das 19h dessa terça-feira, 2. Eles entraram na loja, renderam funcionários e fugiram com os produtos. A assessoria de imprensa do shopping informou em nota que não houve troca de tiros e que ninguém ficou ferido na ação.

Com relação a dois roubos a shoppings ocorridos nos últimos dias, o secretário estadual de Segurança Pública, Fernando Grella Vieira, disse que os crimes podem ter sido cometidos por quadrilhas especializadas.