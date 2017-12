Assaltantes roubam caixas eletrônicos em Santo Amaro

Oito homens armados assaltaram na madrugada deste sábado, 27, dois caixas eletrônicos da Subprefeitura de Santo Amaro, na zona sul da capital paulista. A ação ocorreu por volta das 5 horas e durou uma hora e meia, mas não envolveu troca de tiros.

Os bandidos renderam os funcionários da limpeza e da segurança e os trancaram em um banheiro. Com maçaricos, eles destruíram dois caixas eletrônicos: um do Banco do Brasil e outro do Itaú.

Segundo a assessoria de imprensa da Subprefeitura, eles conseguiram levar o conteúdo integral de um dos caixas e a metade do dinheiro que estava no outro.

De acordo com a polícia, ainda não se sabe quanto foi roubado e embora a subprefeitura de Santo Amaro tenha câmeras de segurança, elas estavam desativadas.