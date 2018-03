Assaltantes rendem vigias e roubam prédio da USP na zona oeste

SÃO PAULO - Três assaltantes invadiram na noite de domingo, 23, o prédio dos cursos de História e Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP), na zona oeste da capital, por volta de 21h20. Segundo a Polícia Militar, eles renderam o segurança e levaram vários objetos de um dos laboratórios.

A ocorrência foi registrada às 23h20. De acordo com a PM, o gestor de patrimônio da USP iria fazer um levantamento do material roubado e comunicar à Polícia Civil, no 91º DP (Ceagesp), onde o caso será apurado.

A assessoria de comunicação da FFLCH confirmou o roubo, mas não deu mais detalhes pois diz que está esperando ser informada pela diretoria do centro.