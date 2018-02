Assaltantes que agiam no Rodoanel Sul são presos pela Polícia Rodoviária

SÃO PAULO - Integrantes de um grupo que praticava assaltos no Trecho Sul do Rodoanel foram presos, após troca de tiros, na madrugada desta sexta-feira, 9, pela Polícia Rodoviária Estadual, quando tentavam fazer mais uma vítima. Apesar de duas pessoas terem sido presas, os policiais identificaram mais quatro comparsas do bando.

Os bandidos agiam colocando pedras na pista. Os veículos de passeio e caminhões eram danificados e o motorista obrigado a parar, quando então os criminosos efetuavam a abordagem.

Apenas na quinta-feira, 8, o total de 10 carros sofreram avarias no quilômetro 64 do Rodoanel Sul, no anel externo, que vai da Rodovia Régis Bittencourt até a Rodovia dos Imigrantes. A pequena estrada de Itaquaquecetuba, localizada no quilômetro 64, servia de rota de fuga para os assaltantes.

Com os criminosos foram apreendidos um revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 12.