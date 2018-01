Assaltantes matam idosa na zona leste de SP

SÃO PAULO – Uma senhora foi assassinada na noite desta sexta-feira, 12, após ela ter se recusado a dar sua bolsa a dois criminosos que tentaram roubá-la nas proximidades da estação de trem Jardim Romano, na zona leste de São Paulo.

O caso ocorreu na Rua Cachoeira Mangavam, no Jardim Helena, por volta das 21 horas, segundo informações da Polícia Militar.

A idosa caminhava na calçada quando um homem e uma mulher, os dois em uma moto, se aproximaram dela com o veículo.

Eles tentaram a levar a bolsa, mas ela se recusou a entregar e segurou o objeto. Então o homem atirou na cabeça da vítima, que morreu no local.

De janeiro a junho, ocorreram 35 latrocínios em todas as cidades do Estado de São Paulo, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública. Nos seis primeiros meses, houve 161.819 roubos em geral (contra pedestres, comércios e residências), aumento de 0,68% em relação ao mesmo período do ano passado.